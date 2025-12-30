Benna, un concerto per raccogliere fondi per il rifacimento del tetto della chiesa

A Benna proseguono le iniziative di “Un cup par la cesa”, la raccolta fondi promossa dalla Parrocchia per sostenere il rifacimento del tetto della chiesa di San Pietro, oggi bisognoso di importanti interventi.

Dopo il Pranzo degli Auguri dell’8 dicembre, ospitato al Salone dello Sport Folclore e interamente dedicato alla causa, il calendario degli appuntamenti solidali prevede un nuovo momento di condivisione per il prossimo 4 gennaio. Alle 16.30, nella chiesa di San Pietro, si terrà un concerto che vedrà esibirsi il coro parrocchiale insieme al Coro Monte Mucrone.

Nel frattempo, il parroco, affiancato da un architetto, ha già presentato richieste di contributo e partecipato a diversi bandi, con l’obiettivo di reperire risorse utili a sostenere l’intervento. Il costo complessivo dei lavori supera infatti i 200 mila euro, una cifra importante che rende fondamentale il coinvolgimento e il sostegno dell’intera comunità.