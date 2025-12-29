Portula il “Paese della Befana”: tutto pronto a Castagnea, tra fantasia e tradizione FOTO

Il borgo di Castagnea, nel comune di Portula, è tornato a vestirsi dei colori e delle atmosfere del “Paese della Befana” e si prepara ad accogliere la tradizionale festa. L’evento è in programma domenica 4 gennaio, con una serie di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Grazie all’impegno dei volontari Amici di Castagnea, il paese è stato decorato con calze realizzate dalle sarte del Gruppo Delfino e con l’allestimento dell’albero nella piazza. Sono state inoltre installate la lunga calza sul campanile della chiesa sconsacrata, le scope giganti e numerosi altri addobbi.

Prosegue anche il progetto curato da Antonella Scalcon e Alessandro Bozzetto, che hanno realizzato diversi fantocci a grandezza naturale ispirati alla quotidianità della Befana. Negli anni, l’iniziativa ha richiamato numerosi visitatori, anche da fuori regione, attratti dalla possibilità di passeggiare tra vie e piazze del borgo e apprezzare il lavoro dei volontari.

Per l’edizione di quest’anno, la Befana volante è stata posizionata tra i due campanili, a suggerire l’idea di un arrivo da lontano. Alcuni allestimenti sono stati rinnovati e altri introdotti per la prima volta, come il garage della Befana in versione meccanico davanti alle ex scuole elementari, la Befana intenta a realizzare calze e il vigile Rudolf, che accoglie i visitatori all’ingresso del paese, invitando gli automobilisti a rallentare. I fantocci, realizzati dai due curatori, presentano volti in cartapesta e corpi in legno; alcuni personaggi sono stati creati utilizzando anche una vecchia carriola.

«Stiamo organizzando la festa – spiega la presidente Barbara Passuello –: come sempre verrà aperta la casa della Befana all’interno del campanile, ci saranno laboratori per i bambini. Saranno presenti la Befana e il suo Elfo, che accompagneranno i visitatori alla scoperta degli angoli nascosti del borgo. Non mancheranno giochi e sorprese, come lo spettacolo del mangiafuoco. È un lavoro impegnativo, ma siamo felici di poter valorizzare la nostra frazione e farla diventare il “Paese della Befana”».

Nel dettaglio, la manifestazione prenderà il via sabato 3 gennaio, alle 19.30, con la cena benefica a base di polenta concia e altri piatti, in programma nel salone dell’asilo. Domenica 4 gennaio, dalle 10.30, sarà possibile visitare il paese, la casa e il mercatino della Befana. Alle 11 è prevista la polenta concia da asporto, mentre nel pomeriggio si svolgeranno laboratori e giochi per bambini. Alle 17 spazio allo spettacolo del mangiafuoco.

Per maggiori informazioni: 346 9860851 e 360 1012214.