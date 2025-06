Tisane Letterarie e Fili di Vita, ultimi appuntamenti a Ponderano

Sabato 7 giugno il comune di Ponderano concluderà le rassegne “Tisane Letterarie” e “Fili di Vita” con un evento speciale all’insegna della poesia e della musica. Alle 21, presso il Salone Polivalente di Via Mazzini 25, andrà in scena “Sorsi di Poesia e Bollicine Musicali”, una serata ad ingresso libero che unirà letteratura e performance artistiche.

La regia è affidata a Cinzia Rossetti mentre per la parte musicale ci sarà la partecipazione straordinaria di Fabio Buonarota alla tromba, accompagnato da Claudio Montagnoli alla batteria e Pier Luigi Rossi al pianoforte. I musicisti si alterneranno alla lettura con cinque poeti e scrittori biellesi, per un’esperienza coinvolgente tra parole e suoni. Il Comune ringrazia il pubblico per la partecipazione alle serate e dà appuntamento alla prossima stagione 2025/26 con nuovi eventi.