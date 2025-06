Giardino Botanico di Oropa, presentati gli appuntamenti gratuiti

TERMINA LA PRIMAVERA DELLE OASI WWF, MA GIUGNO PORTA NUOVE ATTIVITÀ AL GIARDINO BOTANICO

Si è conclusa la Primavera delle Oasi WWF, con centinaia di eventi dedicati alla conservazione della natura. A Oropa, però, le iniziative continuano per tutto giugno.

Orari di apertura: sabato e festivi, 10:00-18:00; lunedì 2 giugno aperto.

Appuntamento in Giardino (7-8 giugno): evento nazionale per scoprire il patrimonio botanico e paesaggistico italiano. Quattro i luoghi coinvolti nel Biellese: Villa Piacenza e Parco Burcina (Pollone), Giardino Botanico e Palazzo Lamarmora (Biella).

Lo staff sarà presente il 7 giugno al Parco Burcina per una camminata guidata tra i massi erratici (ritrovo ore 14:30, partecipazione gratuita con prenotazione consigliata).