Castelletto Cervo, contributi e patrocini alle associazioni per le attività del 2025

La Giunta comunale di Castelletto Cervo ha approvato la concessione di contributi economici e patrocini a diverse associazioni del territorio, riconoscendone il ruolo fondamentale nella promozione culturale, sociale, turistica e sportiva della comunità per l’anno 2025.

Tra i beneficiari figura la Pro Loco di Castelletto Cervo, che anche per il prossimo anno ha presentato un ricco calendario di eventi, iniziative e manifestazioni dedicate alla valorizzazione del territorio e alla socialità. L’Amministrazione comunale ha deliberato per l’associazione un contributo di 600 euro, oltre alla concessione del patrocinio gratuito per tutte le attività previste nel 2025.

Sostegno anche all’associazione culturale “Garnerius – Amici del Monastero di Castelletto Cervo”, impegnata nella valorizzazione del monastero cluniacense attraverso eventi culturali, musicali, aperitivi letterari e visite guidate, anche notturne. Per queste iniziative, che saranno gratuite e aperte al pubblico, è stato concesso un contributo di 1.550 euro, insieme al patrocinio comunale.

Ampio spazio è stato riservato anche allo sport, considerato dall’Amministrazione uno strumento fondamentale di aggregazione, benessere e cittadinanza attiva. All’ASD “La Cervo”, impegnata nelle attività sportive e iscritta al campionato, è stato assegnato un contributo di 3.500 euro a sostegno delle iniziative dell’associazione nel corso del 2025.

Infine, la Giunta ha deliberato un contributo di 500 euro all’ASD Cycling Center di Cossato per l’organizzazione di una gara ciclistica fuoristrada che si svolgerà presso il bike park di Castelletto Cervo, concedendo anche in questo caso il patrocinio gratuito dell’ente.