Oropa in musica, al via la rassegna di concerti per l’anno del Giubileo

In occasione del Giubileo e della canonizzazione del Beato Pier Giorgio Frassati, Oropa propone un ricco calendario di iniziative spirituali, musicali e culturali. Un programma di concerti, visite guidate, messe animate da cori provenienti da tutto il Piemonte e non solo, per accompagnare pellegrini e visitatori lungo il cammino dell’anno giubilare.

In occasione del cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594), la Basilica Antica di Oropa ospiterà un concerto di eccezionale valore artistico e spirituale: sabato 7 giugno alle 21, l’ensemble Triacamusicale eseguirà la celebre Missa Papae Marcelli, una delle composizioni più emblematiche del maestro della polifonia sacra del Rinascimento. Pubblicata nel Missarum Liber Secundus del 1567, la Missa Papae Marcelli è la prima messa a sei voci scritta da Palestrina, nonché l’unica da lui dedicata a un pontefice: Marcello Cervini, salito brevemente al soglio pontificio con il nome di Marcello II. La messa è considerata un capolavoro assoluto del repertorio sacro e un punto di svolta nella storia della musica liturgica. Il contesto in cui nacque questa composizione è di straordinaria rilevanza storica: negli anni in cui il futuro papa Marcello presiedeva, in qualità di legato pontificio, il Concilio di Trento, il dibattito attorno alla musica sacra era acceso.

La crescente complessità della polifonia rendeva infatti sempre più difficile la comprensione del testo liturgico. La riforma tridentina invocava un ritorno alla semplicità del canto piano, affinché “Audiri atque percipi posset” – si potesse udire e comprendere la Parola. Palestrina, interprete sensibile delle istanze della Controriforma, rispose con una scrittura che univa rigore contrappuntistico e chiarezza espressiva. La Missa Papae Marcelli divenne così simbolo della salvezza della polifonia sacra, offrendo un equilibrio mirabile tra la bellezza della forma musicale e l’intelligibilità del testo liturgico. Il concerto è organizzato nell’ambito del progetto “Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali” finanziato dal Ministero del Turismo.

L’Ensemble vocale e strumentale Triacamusicale, diretto da Mara Colombo, dal 1995 svolge attività concertistica e di ricerca privilegiando repertori di raro ascolto, riferendosi alle fonti storiche quali veicolo per la prassi esecutiva. Ha avuto riconoscimenti a livello Nazionale e Internazionale in Concorsi di alto prestigio (40°Concorso Internaz. “G. Seghizzi” di Gorizia, 40° Montreux Choral Festival). Nel 2002, in Quintetto vocale, ha realizzato il CD natalizio “Gaudete!” insieme al Quintetto di Ottoni Brass Express dell’Orch. Sinfonica Naz. Rai di Torino e nel 2008 ha registrato l’Opera omnia di Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – 1564/1621 – rappresentante di scuola franco-fiamminga in Boemia).

L’Ensemble Triacamusicale, che quest’anno celebra il trentesimo anno di attività, si esibisce all’interno di vere e proprie rappresentazioni teatrali/musicali in cui sinergie tra espressioni artistiche diverse si incrociano con le più attuali forme di comunicazione multimediale. Nell’ambito della rassegna per l’anno del Giubileo, il Santuario di Oropa ospita due concerti organizzati dall’Associazione Cori Piemontesi nell’ambito della rassegna Iter Vocis domenica 8 giugno un appuntamento speciale con la musica gospel: il coro piemontese Chorus Life, animerà la Santa Messa delle 16.30 per poi accompagnare il pubblico con il suo repertorio attraverso un cammino che va dai canti Spiritual del XVII secolo fino alla musica Gospel contemporanea. Con i suoi circa 30 coristi— suddivisi tra soprani, contralti, tenori e bassi — il coro, fondato nel 1989, è diretto dal maestro Carlo Pedevilla. Accompagnato da una band di musicisti affezionati e un team tecnico sempre presente, Chorus Life è anche un’associazione che, fin dalla sua formazione, persegue l’intento della beneficenza, con concerti ed eventi destinati alla raccolta di fondi a sostegno di progetti umanitari.

La musica gospel è una musica allegra e gioiosa la cui forza e modernità risiedono nella sua storia, che parla di sofferenza e di riscatto. Il riscatto di donne e uomini strappati dalla loro terra e resi schiavi, che nella fede e nella musica, ancora oggi viva e potente, hanno trovato una fonte di speranza. Fondato nel 2013 da Miriam Marcolongo, il coro nasce da un gruppo di amici provenienti dal Coro Diocesano di Alessandria, accomunati dal desiderio di esplorare nuove sonorità e generi musicali. Oggi “Le Note sui Registri” è un ensemble vivace e dinamico che spazia con naturalezza dal repertorio sacro ai grandi successi pop e rock, e potenti medley che attraversano la musica italiana e internazionale. Nonostante la varietà stilistica, il coro non dimentica le sue radici spirituali, continuando a proporre con intensità e devozione anche canti liturgici e brani adatti a cerimonie religiose. Ed è proprio in questo spirito che si inserisce l'appuntamento del 29 giugno.