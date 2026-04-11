Fibromialgia, incontro a Vergnasco: nasce la nuova sezione CFU-Italia Biella

CFU-Italia organizza un incontro dedicato alla fibromialgia e alla presentazione della nuova sezione biellese.

L’appuntamento, dal titolo “Fibromialgia: affrontiamola insieme”, si terrà domenica 12 aprile 2026 alle ore 17, presso il Bar Piazza Caffè 7, in piazza Quintino Sella a Vergnasco. Nel corso dell’iniziativa è prevista l’inaugurazione della nuova sezione Biella di CFU-Italia. Il programma comprende anche la presentazione dell’associazione, delle attività e dei tesseramenti. Saranno presenti Davide Chiarletti, sindaco di Cerrione, Monica Zanini, Lorenza Gessica Laterza e Rudy Crocco, referenti provinciali per Biella.

Per informazioni è possibile contattare Monica Zanini all’indirizzo email cfupiemonte.mzanini@gmail.com oppure al numero 3406973443.