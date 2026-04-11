Vigliano, proseguono le passeggiate di primavera: dalla Baraggia al Cervo

Una splendida mattinata di sole ha accompagnato la seconda escursione di Primavera in Baraggia lo scorso sabato 4 aprile. Grazie alla collaborazione con Parco Ticino e Lago Maggiore, il gruppo di 33 partecipanti, con la guida escursionistica Pietro Ostano, ha percorso un anello di circa 5 km.

Aggregazione, relazione, riflessioni individuali e di gruppo, insieme a notizie e curiosità sul contesto ambientale visitato hanno arricchito la passeggiata di esperienze. Prossimo appuntamento: domenica 26 aprile, con il “Giro dell’acqua” percorso lungo il Torrente Cervo, attraversando il Villaggio Trossi e Canale Mosca. Fondamentale la prenotazione al numero 340.2551225. I posti sono limitati.