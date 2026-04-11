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Motori | 11 aprile 2026, 20:00

A Cossato le premiazioni del 13° Valli Biellesi, i vincitori sono Antonino Margiotta e Alessandro Moretti FOTO

Alle spalle della coppia del Classic Team i duo formati da Flavio Renna/Paolo Abalsamo e Carlo Beccalossi/Marzia Marchioni.

A Cossato le premiazioni del 13° Valli Biellesi, i vincitori sono Antonino Margiotta e Alessandro Moretti (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

A Cossato le premiazioni del 13° Valli Biellesi, i vincitori sono Antonino Margiotta e Alessandro Moretti (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Si sono da poco concluse, al teatro comunale di Cossato, le premiazioni finali del 13° Valli Biellesi - Memorial Umberto Drago, la prova di regolarità classica e turistica organizzata da Veglio 4x4 e sostenuta dall’Automobile Club Biella. 

Ad aggiudicarsi la vittoria finale la coppia del Classic Team formata da Antonino Margiotta e Alessandro Moretti, a bordo di una Fiat 1500 6c. Alle loro spalle, il duo Flavio Renna e Paolo Abalsamo, portacolori del Classic Team, e i rappresentanti del Brescia Corse, Carlo Beccalossi e Marzia Marchioni. 

Nella classifica ufficiale delle scuderie, la prima posizione va al Classic Team, seguito da Franciacorta Motori e Rovigo Corse.

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g. c.

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