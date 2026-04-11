A Cossato le premiazioni del 13° Valli Biellesi, i vincitori sono Antonino Margiotta e Alessandro Moretti (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Si sono da poco concluse, al teatro comunale di Cossato, le premiazioni finali del 13° Valli Biellesi - Memorial Umberto Drago, la prova di regolarità classica e turistica organizzata da Veglio 4x4 e sostenuta dall’Automobile Club Biella.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale la coppia del Classic Team formata da Antonino Margiotta e Alessandro Moretti, a bordo di una Fiat 1500 6c. Alle loro spalle, il duo Flavio Renna e Paolo Abalsamo, portacolori del Classic Team, e i rappresentanti del Brescia Corse, Carlo Beccalossi e Marzia Marchioni.

Nella classifica ufficiale delle scuderie, la prima posizione va al Classic Team, seguito da Franciacorta Motori e Rovigo Corse.