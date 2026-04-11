Il Centro per le Famiglie del Consorzio I.R.I.S.- Il Patio propone due importanti iniziative sull'uso responsabile del mondo digitale tra le famiglie, i giovani e i giovanissimi.

Nell’epoca contemporanea infatti l’ingresso precoce di bambini e ragazzi nel mondo digitale rappresenta una nuova, delicata sfida per i genitori e occorre avere gli strumenti per garantire il benessere emotivo e relazionale dei figli, accompagnandoli con attenzione e dialogo. Per accrescere il confronto su questi temi, nel mese di aprile il Centro per le Famiglie IRIS ha in programma due importanti iniziative, totalmente gratuite : Un servizio di consulenze personalizzate telefoniche o in video chiamata, a cura della Psicologa del Centro Famiglie e rivolte a genitori, nonni, operatori e insegnanti. Per tutti coloro che desiderano trovare spunti di riflessione puntuali e strumenti pratici per migliorare il rapporto con il mondo online nella quotidianità familiare. Disponibili su appuntamento chiamando o scrivendo a IL PATIO 335 7920454, solo fino al 30 aprile e un evento per la cittadinanza, rivolto a famiglie, operatori, insegnanti e a tutti gli adulti interessati , realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Verrone. Ecco il dettaglio:

Quest'ultimo è in caledario a MARTEDI 14 APRILE A VERRONE, sala Falseum Via Castello 6 ( interno cortile castello). Tema della serata: "Quello che i ragazzi non dicono.. ma postano", come guidare i bambini e i ragazzi nell’ Era Digitale

Una serata condotta dal pedagogista Dott. Matteo Locatelli (pedagogista clinico, specializzato in psicologia dei nuovi media, co-autore di testi, canali youtube e poadcast, si occupa di progettazione e gestione di servizi per minori, docenti e genitori). Per chi desidera comprendere meglio cosa sta accadendo ai giovani e giovanissimi, cosa fanno online e come mai questo mondo li attrae così tanto. Si rifletterà sul ruolo degli adulti, affinché possano diventare punti di riferimento trasformando le nuove tecnologie in un’occasione di crescita condivisa.

Accesso libero , è gradita l’iscrizione via Whatsapp o telefonando a :

CENTRO PER LE FAMIGLIE IRIS_ IL PATIO tel 335-7920454

o email patio@consorzioiris.net