Biella, presentato il lavoro sull’archivio di Luigi “Pic” Moranino: un’eredità per la storia locale FOTO

“Abbiamo restituito alla città un patrimonio di documenti, interviste e fotografie, che potrà ora essere consultato e studiato”. Così Barbara Caneparo, direttrice del Centro di Documentazione della Camera del Lavoro, commenta l'iniziativa di giovedì scorso, quando è stato presentato il lavoro di catalogazione del numeroso materiale di Luigi Moranino, detto “Pic”.

Proprio quest’ultimo è stato partigiano e storico del movimento operaio del Biellese, con un'eredità di libri, carte e documenti ora a disposizione di storici e di appassionati. Alla presentazione erano presenti una cinquantina di persone.