Giornata del riuso: a Candelo “Al dì là rumenta”

A Candelo una giornata dedicata al riuso, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e incentivare il corretto smaltimento degli ingombranti.

L’iniziativa, dal titolo “Giornata del Riuso – Al dì là rumenta”, è in programma sabato 11 aprile 2026 ed è promossa dalla Città di Candelo con Seab. Il ritrovo è fissato nel parcheggio di via Cesare Pavese, di fronte al Palazzetto dello Sport.

Il programma prevede dalle 8 alle 10 la consegna del materiale, dalle 10 alle 12 l’apertura della giornata del riuso e alle 12 lo sgombero a cura di Seab. L’invito a partecipare al baratto del riuso è rivolto a tutti, anche ai non residenti. Solo i residenti potranno invece conferire materiale.

Nel corso dell’iniziativa sarà presente anche l’assessore all’Ambiente Michele Ansermino, a disposizione per rispondere alle domande della cittadinanza sul nuovo servizio di raccolta rifiuti, previsto a partire dal mese di luglio 2026.