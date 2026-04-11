Mongrando, il grazie del Comune alla dottoressa Faggio: impegno e professionalità celebrati in consiglio

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Teagno ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla dottoressa Annamaria Faggio, storico medico di base del paese, in occasione del suo pensionamento.

“Un momento semplice ma ricco di significato per celebrare anni di impegno, professionalità e dedizione al servizio della nostra comunità – si legge nella nota del Comune - A nome di tutta Mongrando, grazie per il lavoro svolto con passione e responsabilità e per il contributo prezioso lasciato nel tempo. Ad Annamaria i migliori auguri per questo nuovo capitolo della vita, ricco di serenità e soddisfazioni”.