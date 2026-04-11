Pettinengo, apre il "Giardino della Giò": tre visite fra i tulipani in fiore FOTO

A Pettinengo apre al pubblico il Giardino della Giò, area dedicata alla memoria di Giovanna Fontana, figura profondamente legata alla cultura, alla tradizione popolare e alla vita associativa del paese. Per molti è stata anche una vera e propria “nonna acquisita”, volontaria dell’associazione Piccola Fata e presenza preziosa per la comunità.

Il progetto nasce per esaudire un suo desiderio: vedere quel terreno trasformato in una distesa di tulipani, ispirata ai campi olandesi, ricca di colori e sfumature. Oggi quell’idea è diventata realtà. Dopo la piantumazione effettuata lo scorso anno, la collina si presenta ora coperta da migliaia di fiori che sorprendono i visitatori. Lo scorso anno l'associazione Pacefuturo, insieme ai bambini dell’associazione Piccola Fata, ha piantato oltre 15.000 bulbi di tulipani, muscari e anemoni.

Per permettere alla comunità di conoscere e visitare questo spazio, sono stati organizzati tre appuntamenti aperti a tutti nelle seguenti giornate: 11, 18 e 25 aprile, dalle ore 15:00 alle 17:00. Nel corso della settimana sarà comunque possibile visitare il giardino su appuntamento. Fino al termine della fioritura, sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dalle 9.00 alle 19.00.

Le visite offriranno l’occasione di scoprire da vicino il progetto e il percorso che ha portato alla realizzazione del parco fiorito.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Piccola Fata e Pacefuturo.

Per maggiori informazioni: https://www.pacefuturo.it/il-giardino-della-gio-tulipani-in-fiore-per-un-ricordo-speciale/