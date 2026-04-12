False e-mail sul rinnovo della tessera sanitaria: ecco come difendersi dalla truffa

Da diversi mesi il nostro giornale sta portando all’attenzione dei lettori nuovi metodi di truffa e raggiro ai danni dell’utente. Nelle scorse settimane, la Polizia Postale ha segnalato sui propri canali ufficiali la diffusione di una campagna di phishing veicolata tramite e-mail simili a quelle originali.

“Le e-mail, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera sanitaria – si legge nella nota - Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l’inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso. Tali informazioni, una volta inserite, vengono acquisite dai truffatori e utilizzate per finalità illecite”.

Da qui alcune semplici raccomandazioni, condivise dal personale della Polizia Postale: “Non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette; mai inserire dati personali o bancari su pagine web raggiunte tramite messaggi non verificati. Infine, verificare sempre le informazioni esclusivamente attraverso i portali ufficiali. Per segnalare episodi analoghi o richiedere assistenza è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di P.S. Online www.commissariatodips.it “.