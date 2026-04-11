Il Piazzo entra tra “I Borghi più belli d’Italia”, giornata storica per Biella FOTO e VIDEO

Una pagina di storia si è scritta nel comune di Biella. Nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile, si è tenuta la cerimonia di riconoscimento ufficiale dell’ingresso del Piazzo nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Un traguardo prestigioso che valorizza il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo e rappresenta un momento significativo per la comunità e per l’intero territorio, inserendo ufficialmente il Piazzo in una rete nazionale che promuove l’eccellenza dei borghi italiani.

Nel corso della cerimonia, avvenuta a Palazzo Gromo Losa, alla presenza di istituzioni e associazioni, si sono alternati negli interventi diverse autorità come il sindaco di Biella Marzio Olivero, il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il vice e assessore a Cultura e Turismo Sara Gentile, il presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, il vicepresidente ANCI (nonché parlamentare) Roberto Pella, il presidente regionale dell’Associazione Paolo Gaudissard e i primi cittadini di Candelo e Rosazza, Paolo Gelone e Francesca Delmastro, già membri di questa realtà.

Di seguito le loro parole dei protagonisti condivise ai microfoni di Newsbiella.it