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ATTUALITÀ | 11 aprile 2026, 13:30

Il Piazzo entra tra “I Borghi più belli d’Italia”, giornata storica per Biella FOTO e VIDEO

La cerimonia si è tenuta a Palazzo Gromo Losa, con gli interventi di diverse autorità.

Il Piazzo entra tra “I Borghi più belli d’Italia”, giornata storica per Biella (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Il Piazzo entra tra “I Borghi più belli d’Italia”, giornata storica per Biella (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Una pagina di storia si è scritta nel comune di Biella. Nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile, si è tenuta la cerimonia di riconoscimento ufficiale dell’ingresso del Piazzo nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. 

Un traguardo prestigioso che valorizza il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo e rappresenta un momento significativo per la comunità e per l’intero territorio, inserendo ufficialmente il Piazzo in una rete nazionale che promuove l’eccellenza dei borghi italiani. 

Nel corso della cerimonia, avvenuta a Palazzo Gromo Losa, alla presenza di istituzioni e associazioni, si sono alternati negli interventi diverse autorità come il sindaco di Biella Marzio Olivero, il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il vice e assessore a Cultura e Turismo Sara Gentile, il presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, il vicepresidente ANCI (nonché parlamentare) Roberto Pella, il presidente regionale dell’Associazione Paolo Gaudissard e i primi cittadini di Candelo e Rosazza, Paolo Gelone e Francesca Delmastro, già membri di questa realtà. 

Di seguito le loro parole dei protagonisti condivise ai microfoni di Newsbiella.it

g. c.

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