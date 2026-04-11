Truffe digitali, a Biella arriva “Facce da Phishing”: come difendersi dai raggiri online

Un appuntamento dedicato alla prevenzione delle truffe online, con un linguaggio accessibile ma fondato su contenuti rigorosi. Si terrà mercoledì 15 aprile 2026, dalle 17, a Palazzo Gromo Losa di Biella, in Corso del Piazzo 22/24, la conferenza-spettacolo “Facce da Phishing – Il grande romanzo delle truffe digitali”.

L’iniziativa è promossa dai progetti SISTEMAZIONE e N.O.I. per la casa di Biella, in collaborazione con il Comune di Biella, nell’ambito delle attività dedicate alla sicurezza digitale e alla prevenzione dei raggiri online.

“Facce da Phishing” si presenta come un format che unisce sapere giuridico, teatro civile, divulgazione e ironia per raccontare le nuove forme di frode che colpiscono i risparmi. Al centro dell’incontro ci saranno i meccanismi che si nascondono dietro phishing, smishing, spoofing, piattaforme fasulle, telefonate ingannevoli, trading truffaldino e doppio Spid, con l’obiettivo di renderli comprensibili e riconoscibili.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Massimo Melpignano, avvocato specialista in diritto bancario e dei mercati finanziari, e Antonio Cajelli, educatore economico e finanziario indipendente. I due autori e divulgatori condurranno il pubblico in un percorso fatto di racconti, metafore, spiegazioni e momenti di coinvolgimento diretto, trasformando gli spettatori in parte attiva della serata.

Lo spettacolo nasce dall’esperienza maturata con “Brutti come il debito”, la prima conferenza-spettacolo già replicata oltre 100 volte in Italia e seguita da decine di migliaia di persone. Anche in questo nuovo progetto, l’intento è offrire strumenti concreti di conoscenza, consapevolezza e autodifesa, attraverso un linguaggio leggero che non rinuncia alla precisione dei contenuti.

L’iniziativa si inserisce nel lavoro portato avanti da SISTEMAZIONE e N.O.I. per la casa di Biella, progetti di welfare generativo orientati a promuovere cittadinanza attiva, autonomia e valorizzazione delle risorse personali e comunitarie.

Al termine della conferenza-spettacolo seguirà una “conferenza al contrario”, durante la quale risponderanno alle domande del pubblico rappresentanti della Città di Biella, dei Servizi sociali, delle Forze dell’Ordine, del Dipartimento di salute mentale dell’ASL BI e del Terzo settore.