Tante cosa da fare a Biella nel we del 27, 28 febbraio e 1 marzo

Venerdì 27 febbraio
- Oropa, via Crucis
- Andorno, alle 21, al Salone Polivalente Ospite della serata organizzata dall’A.S.D. Trail Monte Casto, Cristian Minoggio, fortissimo trailer che fa parte del Kailas Fuga Team.
- Magnano, carnevale 19,30 corteo al contrario
- Biella, piazza Eugenio Curiel, 13 Gruppo di lettura della Biblioteca Civica di Biella “Leggiamo A Voce Alta” dalle 15
- Lessona, Diario di Viaggio in ricordo di Franco Regalli ore 21 biblioteca civica
- Biella, Riccardo Ravera alle ore 18 all’Agorà Palace di Biella le ragioni del Si
- Biella, 20,30 "Una chiesa povera per i poveri" il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
- Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50 alle 20,45 Incontro con le autrici Fiorella D'Ostuni e Barbara Piva
- Sandigliano, a teatro spettacolo "Per questo" dalle 21, spettacolo aperto a tutti
- Candelo, alle 17.30, presso la Sala Affreschi del Centro Culturale “Le Rosminiane” di Candelo incontro “Perdere il lavoro a 50 anni: sfide e opportunità nel Biellese”
- Biella, palazzo Gromo Losa spettacolo Oltre il Mare, ore 21
- Netro, carnevale, discoteca e serata coscritti
- Occhieppo Superiore, Villa Mossa, aperitivo con l'autore ore 18 Tucci e Mortillaro
Sabato 28 febbraio
- Biella, Storie di Piazza
- Biella, Città Studi, La sostenibilità “sostenibile”. Incontro organizzato dalla Sezione UCID di Biella, dalle ore 9,00
- Brusnengo, dalle 15 un viaggio nella storia dei secoli del paese con l'evento "Brusnengo nei secoli" presso l'auditirium della scuola media
- Cavaglià, gara Team Golf Road To Acaja (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche)
- Magnano, carnevale alle 20 tradizionale cena della frittata
- Lessona, presso il Cine Teatro Italia concerto del Coro di Tavigliano LE VOCI DEL SABATO SERA dalle 21
- Biella, Associazione Collegio di S. Antonio Abate di Biella manifestazione “Festa del Santo Patrono” in piazza Cerruti, 225° anniversario, ritrovo ore 14,30 benedizione mezzi, 15,30 merenda e 16,30 partenza sfilata per le vie cittadine
- Netro, carnevale, ore 19 in comune presentazione maschere
- Sandigliano, Compagnia dei Salassi La Villa
- Tavigliano, carnevale
- Netro, carnevale
- Viverone, l’Osservatorio Astronomico di Cavaglià APS invita la cittadinanza al quinto appuntamento in programma, dedicato alle dinamiche atmosferiche e ai cambiamenti climatici.
- Massazza, carnevale dei bambini 14,30 e carnevale a 4 zampe alle 16 sfilata canina
- Bielmonte, gara di slalom gigante in notturna
- Cossato, Riparte con il 2026 la terza edizione di Famiglie PIC-NIC
Domenica 1 marzo
- Biella, Storie di Piazza
- Tavigliano, carnevale
- Cavaglià, tappa inaugurale del Jolly Sport Golf Tour (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche - iscrizioni soci 20€ - esterni gara + green fee 70€) circuito che qualificherà alla finale nazionale del 16 ottobre al Gc Royal Park il 1° lordo ed il 1° netto di ogni categoria.
- Magnano, carnevale alle 11 distribuzione fagiolata in piazza
- Cossato, Teatro Comunale spettacolo dalle 16 IL VESTITO DI ARLECCHINO
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 dalle 10 Pratiche yoga a La Bursch
- Massazza, Carnival Fun Run corsa e camminata in maschera, ritrovo ore 9 presso il polivalente, ore 12 fagiolata distribuzione presso piazza della chiesa, pranzo
- Mottalciata, carnevale dalle 15 scherzi e giochi in maschera e distribuzione fagiolata
- Netro, carnevale, dalle 11,30 distribuzione fagiolata , 14,30 raduno maschere in piazza e gruppi mascherati ore 15 inizio sfilata, 16,30 premiazione maschere
- Biella, Al Circolo I Faggi prende vita il Coffee Party – Morning Club
MOSTRE
- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Salussola, Ritratti allo Specchio
- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro