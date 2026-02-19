Il Cardinale Matteo Maria Zuppi sarà a Biella

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella porta in città una figura di primo piano della Chiesa italiana: il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La serata si terrà venerdì 27 febbraio, alle 20.30, presso l’Auditorium di Città Studi, in corso G. Pella 2.

L’incontro rappresenta un’occasione significativa per riflettere sul ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo, sul valore della solidarietà e sulla necessità di rimettere al centro gli ultimi, in linea con il magistero di Papa Francesco. Il Cardinale Zuppi, noto per il suo impegno nel dialogo, nella pace e nella vicinanza alle fragilità sociali, animerà la serata con un intervento che si preannuncia ricco di spunti spirituali e culturali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento e confronto promosso dalla Fondazione CRB, da sempre attenta ai temi della coesione sociale e della crescita culturale del territorio. La partecipazione è aperta alla cittadinanza e l’evento potrà essere seguito anche in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Biella, grazie alla trasmissione live predisposta per favorire la più ampia diffusione possibile.

Un momento di dialogo, ascolto e comunità, che offrirà alla città di Biella l’opportunità di confrontarsi con una delle voci più autorevoli del mondo ecclesiastico italiano sul significato profondo di una Chiesa vicina alle persone e capace di farsi carico delle fragilità del nostro tempo.