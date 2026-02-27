“Sostenibilità sostenibile”, a Biella il XXI convegno UCID sulla transizione verde

Si terrà sabato 28 febbraio 2026, a partire dalle ore 9:00, all’Auditorium Città Studi di Biella (Corso G. Pella 2), il XXI Convegno – Tavola Rotonda promosso da UCID Biella (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, sul tema “La sostenibilità ‘sostenibile’”. Si ricorda che l’ingresso è libero.

Al centro dell’incontro i costi, le contraddizioni e le criticità sul piano sociale e culturale della corsa alla transizione verde, in un’analisi che intende coniugare dimensione globale e ricadute locali.

Di seguito il programma:

La mattinata si aprirà con il welcome coffee alle ore 9:00, seguito dai saluti e dall’introduzione del presidente UCID Biella Vittorio Donati, del consulente ecclesiastico del gruppo interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, monsignor Francesco Ravinale (vescovo emerito di Asti), e dell’assessore del Comune di Biella con delega ad Ambiente e Gestione integrata dei rifiuti, Livia Caldesi

La presentazione sarà affidata al moderatore Silvano Esposito, giornalista.

Seguiranno le testimonianze di Sergio Barberis Canonico (presidente di Pratrivero SpA e responsabile del progetto Infibrity), Marco Bardelle (imprenditore e vicepresidente di Slow Fiber), Giorgio Rovero (ingegnere chimico, già docente al Politecnico di Torino) e Milena Vettorello (medico, referente per la Promozione della Salute ASL Biella)

Alle ore 10.45 è in programma la tavola rotonda, introdotta da Paolo Porrino, vicepresidente nazionale UCID e presidente del Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta.

Interverranno Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, S. Em. R. cardinale Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico nazionale UCID e presidente emerito CEI, e Gianluca Galletti, presidente nazionale UCID ed ex ministro dell’Ambiente.

In chiusura, il dibattito con le conclusioni, l’assegnazione del premio “Paolo Lavino” (tredicesima edizione) e un aperitivo finale.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Biella.