A Biella un Amleto da vivere ad occhi chiusi: il viaggio sensoriale di Storie di Piazza

Un fine settimana variegato a Biella quello del 28 febbraio-1° marzo per Storie di Piazza aps. Sabato 28 febbraio sarà presentato un doppio spettacolo nel pomeriggio presso T.M.C. studios di Biella.

Domenica 1° marzo Storie di Piazza sarà partner a Cittadellarte per la realizzazione dell’incontro annuale dedicato allo scambio semi: Semincontri. Il 28 vede in scena”Shakespeare Sensoriale" il cui titolo ci fa comprendere che non sarà un semplice spettacolo, ma un viaggio trasformativo nato dall'esperienza di Alessandro Pescarolo e Francesco Logoteta nel campo della Teatroterapia. Cosa succede quando il teatro smette di essere qualcosa da guardare e diventa qualcosa da vivere? In un mondo che corre veloce, questo progetto vi invita a fermarvi per riscoprire la sensorialità e la relazione profonda con l’altro, migliorando il benessere psico-fisico attraverso l’azione scenica.

L’esperienza del teatro sensoriale è stata proposta molte volte in questi anni da Storie di Piazza, con grande successo, ma questa versione si arricchirà di un ascolto al quadrato, in cuffia con il sistema di diffusione del silente concert, novità targata T.M.C. studios. In questa rilettura non convenzionale dell’Amleto, i confini tra attore e spettatore svaniscono. Gli spettatori verranno condotti fisicamente dentro lo spazio scenico, diventando parte integrante del dramma shakespeariano. Ad occhi chiusi si potrà godere in maniera totalmente diversa il teatro in modo globale: fisico, emotivo e mentale.

Con qualche possibile sorpresa anche per altri sensi. Lo spettacolo si vive in coppia. Potete venire con un partner, un amico o un familiare, oppure trovare il vostro compagno di viaggio direttamente sul posto. Verranno assegnati due ruoli diversi, e ci sarà un breve momento formativo, starà a voi scegliere in quale ruolo giocare: esploratore o guida?

Informazioni Utili

• Abbigliamento consigliato: Comodo.

• Durata: 50 min

• A chi è rivolto: A chiunque voglia mettersi in gioco, non è richiesta alcuna esperienza teatrale previa.



Posti limitati per garantire l'intimità dell'esperienza.

Prenota alle 15,30 https://bit.ly/ShakespearePom

prenota alle 18,30 https://bit.ly/ShakespeareSera