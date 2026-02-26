Ginnastica Sprint Cavaglià protagonista al Carnevale di Santhià FOTO

Anche la Ginnastica Sprint Cavaglià ha partecipato al Carnevale Storico di Santhià, portando entusiasmo e colore alla manifestazione. L’associazione ha accompagnato il gruppo Funfi Gang che, nella categoria maschere a piedi, ha conquistato il primo posto con la maschera “Funfi, che fate?”, distinguendosi per originalità e spirito carnevalesco.

Conclusa la parentesi carnevalesca, però, si torna subito al lavoro. L’attenzione della Ginnastica Sprint Cavaglià è ora tutta rivolta al prossimo importante appuntamento sportivo: il campionato regionale in programma a Torino il 28 febbraio, dove impegno, preparazione e determinazione saranno fondamentali per affrontare al meglio la gara.