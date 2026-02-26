Pollone celebra San Giulio: festa sul Lago d’Orta per il 50° anniversario FOTO

Domenica 22 febbraio si è svolta la tradizionale festa degli edili di Pollone in onore del patrono San Giulio.

Per l’occasione i partecipanti si sono recati in gita all’Isola di San Giulio, dove sono custodite le spoglie del Santo. La partenza è avvenuta da Pollone in pullman. Numerosi i presenti, accompagnati dai tre priori: Luciano Guglielmo, Bruno Fiorina e Dario Ramella Bon.

Il gruppo ha raggiunto Orta San Giulio, dove ha partecipato alla funzione religiosa, per poi trasferirsi sull’isola per un momento di raccoglimento e per la visita al luogo che custodisce le reliquie del patrono.

La giornata è proseguita in un ristorante della zona per il pranzo conviviale. Durante il pranzo, il vicesindaco Francesco Scoleri ha premiato il partecipante più anziano: quest’anno il riconoscimento è andato a Luciano Guglielmo.

Nel corso della premiazione, lo stesso Luciano Guglielmo, visibilmente commosso, ha annunciato il suo addio dopo molti anni alla guida del Comitato di San Giulio, passando l’incarico a Paolo Fiorina.

Al termine della giornata è stato inoltre nominato il priore per l’anno 2027: Cristiano Antonello.