Andorno Micca, una serata con il trailer Cristian Minoggio

Venerdì 27 febbraio, alle 21, al Salone Polivalente di Andorno Micca, appuntamento da non perdere per chi ama il trail, lo skyrunning, la montagna in generale. Ospite della serata organizzata dall’A.S.D. Trail Monte Casto, Cristian Minoggio, fortissimo trailer che fa parte del Kailas Fuga Team.

Il cannobiese, in questi anni, è stato tre volte Campione Europeo Skyrunning (2019/2023/2025) e due volte Campione del Mondo Skyrunning (2022/2024). La scorsa stagione è stato autore di una prestazione eccezionale alle Finals dell’UTMB.

Nella OCC ha fatto emozionare tutti gli amanti della disciplina con il sorpasso su un campione di altissima caratura come l’americano Jim Walmsley. Solo nel tratto in piano l'avversario riusciva a rientrare e si imponeva davanti a Cristian. Il piemontese qualche settimana dopo chiudeva poi al quarto posto i mondiali di trail in Spagna.

La serata sarà un’occasione per conoscere meglio l’atleta, potendo anche porgli delle domande. Sarà accompagnato dal suo preparatore atletico Saverio Ottolini. Tecnico della Nazionale Italiana Skyrunning, lavora da circa 25 anni in ambito di preparazione degli sport di endurance, principalmente ciclismo, mountainbike, trail running skyrunning e sci alpinismo. Gestisce un Centro di preparazione atletica Sport Attitude a Verbania. Sarà interessante scoprire da lui come si allena un campione di tale livello.

Info: www.trailmontecasto.it info@trailmontecasto.it o 339.8534127.