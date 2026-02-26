 / Music Cafè

Music Cafè | 26 febbraio 2026, 09:49

Sephora Music vola a Sanremo per il Cantagiro

Nuova importante tappa nel percorso artistico della biellese Sephora Music, che oggi, giovedì 26 febbraio, partirà alla volta di Sanremo per partecipare a un evento legato al Cantagiro.

Un traguardo conquistato grazie al riconoscimento ottenuto lo scorso 15 settembre, quando l’artista si è aggiudicata il Premio della Critica “Due2Righe”. Un successo che le ha aperto le porte della compilation ufficiale, nella quale è stato inserito il suo brano inedito “Castello di Carte” che uscirà in tutte le piattaforme proprio in questi giorni.

