Gara di slalom gigante in notturna, a Bielmonte lo sport torna protagonista

Lo sport torna protagonista a Bielmonte. Sabato prossimo, 28 febbraio, alle 18, avrà luogo la gara di slalom gigante in notturna, valevole per il 44° Campionato ANA Biella. Per l'occasione, saranno assegnai ai vincitori diversi trofei. Al termine, seguirà una merenda sinoria in compagnia.
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
