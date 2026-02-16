 / SPORT

SPORT | 16 febbraio 2026, 08:20

Gara di slalom gigante in notturna, a Bielmonte lo sport torna protagonista

Lo sport torna protagonista a Bielmonte. Sabato prossimo, 28 febbraio, alle 18, avrà luogo la gara di slalom gigante in notturna, valevole per il 44° Campionato ANA Biella. Per l'occasione, saranno assegnai ai vincitori diversi trofei. Al termine, seguirà una merenda sinoria in compagnia. 

