Referendum, a Biella il confronto sulla riforma della giustizia: Ravera e Rinaudo all’Agorà Palace

La giustizia raccontata da chi l’ha amministrata e da chi l’ha difesa sul campo. È questo il filo conduttore dell’incontro pubblico in programma giovedì 27 febbraio alle ore 18 all’Agorà Palace di Biella, dedicato alle ragioni del Sì alla riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Tra i protagonisti della serata figura Riccardo Ravera, ex Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, già componente della squadra del Capitano Ultimo che il 15 gennaio 1993 arrestò il boss mafioso Totò Riina, ponendo fine a una delle più lunghe latitanze della storia criminale italiana. Ravera è stato recentemente rilasciato una video-intervista a Newsbiella.it nell’articolo dal titolo “Riccardo Ravera a Biella, l’intervista: ‘L’arresto di Totò Riina dimostrò che lo Stato non arretrò’”, nel quale ha ripercorso quel passaggio cruciale nella lotta alla mafia.

Accanto alla testimonianza di Ravera interverrà Antonio Rinaudo, ex Procuratore della Repubblica, che porterà il punto di vista della magistratura. L’incontro intende affrontare i temi della riforma della giustizia con il contributo diretto di chi ha operato ai massimi livelli nelle istituzioni.

Nel corso della serata sono previsti anche gli interventi degli avvocati Andrea Conz e Roberto Cota. I saluti istituzionali saranno affidati ad Alessio Serafia, segretario provinciale di Forza Italia, all’onorevole Roberto Pella, al senatore Roberto Rosso e a Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte. A concludere sarà l’onorevole Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.