Biella: Cane azzannato, scoppia la lite tra proprietari

Nella giornata di ieri mercoledì 25 febbraio a Biella i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una discussione tra due proprietari di cani.

A contattare il numero unico 112 è stata una donna classe 1991, residente in città, dopo che il proprio cane sarebbe stato azzannato dall’animale di un altro proprietario, un uomo classe 1950, anch’egli biellese.

Secondo quanto riferito, l’episodio avrebbe dato origine a una lite tra i due, nata proprio a seguito dell’aggressione tra gli animali. All’arrivo dei militari dell’Arma, tuttavia, la situazione era già rientrata e le parti si erano tranquillizzate.

Il cane della richiedente, pur essendo stato aggredito, non presentava ferite gravi. I Carabinieri hanno quindi identificato entrambi i soggetti e li hanno resi edotti delle rispettive facoltà di legge.