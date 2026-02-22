Il cammino quaresimale al santuario di Oropa: incontri e liturgie

Nel tempo della Quaresima, il Santuario di Oropa invita a vivere un percorso di riflessione e preghiera, scandito dalle tradizionali celebrazioni liturgiche e dalla Via Crucis meditata, per accompagnare il cammino verso la Pasqua.

Il tema quaresimale di quest’anno trae ispirazione dalle parole espresse da Papa Leone, rivolta ai genitori delle vittime di Crans-Montana: «La vostra speranza, la vostra speranza non è vana, perché Cristo è veramente risorto». Parole che aprono alla meditazione sul mistero della sofferenza umana illuminata dalla speranza cristiana, fondata nella risurrezione di Cristo.

Accanto ai momenti liturgici, il programma prevede tre incontri di approfondimento con il teologo don Julián Carrón, il giornalista e scrittore Giorgio Paolucci, il pediatra ed ematologo Momcilo Jankovic, dedicati a temi centrali della vita cristiana come la speranza, la morte e la felicità. Gli incontri saranno introdotti da Nadia Righi, Direttrice del Museo Diocesano di Milano, che offrirà ogni volta una lettura artistica e spirituale di un’opera d’arte.

Il percorso prenderà avvio dalla Crocifissione di Hans Memling, immagine che accompagna l’itinerario quaresimale proposto dal Santuario. Il dipinto è ospitato presso il Museo Diocesano di Milano dal 19 febbraio al 17 maggio 2026, e diventa chiave di contemplazione al centro del cammino verso la Pasqua.

TESTIMONIANZE, MUSICHE E CANTI

In presenza e in streaming sul Canale YouTube di Oropa

Venerdì 20 febbraio ore 21

Incontro con don Julián Carrón, teologo e linguista. Scopri di più

“Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere, credere proprio, alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo?”

Venerdì 13 marzo ore 21

Incontro con Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore. Scopri di più

“Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia”

Venerdì 27 marzo ore 21

Incontro con Momcilo Jankovic “il dottor sorriso”, pediatra ed ematologo. Scopri di più

“Ne vale sempre la pena”

VIA CRUCIS E SETTIMANA SANTA

VIA CRUCIS MEDITATA

Ore 15,30 Basilica Antica

Venerdì 20 febbraio (medit. S. Alfonso Maria de’ Liguori)

Venerdì 27 febbraio (medit. Paul Claudel)

Venerdì 06 marzo (medit. S. Giovanni Paolo II)

Venerdì 13 marzo (medit. Servo di Dio Mons. Luigi Giussani)

Venerdì 20 marzo (medit. Benedetto XVI)

Venerdì 27 marzo (medit. Mons. Renato Corti)

SETTIMANA SANTA

Giovedì Santo, 2 aprile

ore 18,15 – S. Messa in “Coena Domini”

Venerdì Santo, 3 aprile

ore 15,00 – Via Crucis

ore 18,15 – Funzione della Passione di Nostro Signore

Sabato Santo, 4 aprile

ore 10,30 – Ufficio delle Letture

ore 21,00 – Veglia Pasquale