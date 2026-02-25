Sfilata di maschere, fagiolata e cene di comunità: il Carnevale è protagonista a Netro (foto di repertorio)

Tre giorni di festa a Netro per l'edizione 2026 del Carnevale. Il preludio sarà venerdì 27 febbraio, con la serata discoteca a partire dalle 22. L'evento vedrà la partecipazione dei coscritti del 2008.

L'indomani, alle 19, in Municipio, avrà luogo la presentazione ufficiale del Conte e della Contessa con la consegna delle chiavi. Seguirà la cena di apertura del Carnevale a base di polenta e merluzzo nei locali del salone polivalente. La serata si concluderà in allegria.

Infine, domenica 1° marzo, si terrà la distribuzione della fagiolata a cura degli Alpini a partire dalle 11.30. Nel pomeriggio, alle 15, dopo il raduno in piazza Vittorio Veneto, avrà inizio la sfilata delle maschere e dei gruppi, con tappa finale al Polivalente dove si svolgeranno le premiazioni finali. La giornata si concluderà con la cena finale (ore 19.30).