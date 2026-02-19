A marzo arriva il Valle Cervo Outdoor Day

Domenica 1° marzo è prevista una giornata dedicata allo sport outdoor in Valle Cervo, si tratta di un evento nato negli anni scorsi per promuovere il turismo all'aperto e fare conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche della valle.

Il Valle Cervo Outdoor Day è nato da un’idea di Maurizio Scilla, organizzatore del Trail Monte Casto, innamorato della propria valle e dei sentieri che la percorrono. Grazie alla collaborazione di diversi professionisti del settore quest’anno le attività sportive saranno numerose e abbracceranno l’interesse di diversi sportivi biellesi e non. Il fulcro della giornata sarà il Campo Sportivo di Andorno Micca.

Per quanto riguarda il trail, sono previsti due percorsi, uno di 30 km e 1800 m di dislivello e un altro più breve di 22 km e 1200 m di dislivello. Il percorso più lungo toccherà le caratteristiche frazioni della “banda veja”, ovvero della parte più in ombra della Valle Cervo, fino a raggiungere il Santuario di San Giovanni d’Andorno, scendere a Campiglia Cervo, per spostarsi nella “banda soulia”, la parte più soleggiata, per far ritorno poi ad Andorno.

Biella BiKing – SerraBike con le Guide Cicloturistiche Regione Piemonte invitano alla scoperta di alcuni angoli suggestivi e poco conosciuti della Valle Cervo a sud di Andorno Micca.

Un tour ad anello dedicato agli appassionati Gravel (aperto anche alle eBike) di circa 40 km (D+400). Mentre Skouty si occuperà di organizzare un’escursione guidata in e-bike alla scoperta dei borghi e della natura dell’Alta Valle Cervo. Un itinerario di circa 30 km, di difficoltà media, su single track e strade bianche.

Pietro Ostano, guida ambientale escursionistica, accompagnerà i partecipanti lungo i sentieri dell’alta Valle Cervo unendo nozioni naturalistiche con pratiche di benessere in natura atte a ridurre lo stress. E’ prevista inoltre un'uscita di nordic walking, gestita da Arturo Ramella, istruttore della Scuola Italiana Nordic Walking. Finite le varie attività sarà possibile concludere la giornata con un “polenta party” presso il salone polivalente di Andorno all'interno del parco La Salute.

Tutte le info su www.trailmontecasto.it e pagine fb e ig Valle Cervo Outdoor Day.

Prenotazioni entro martedì 24 febbraio.