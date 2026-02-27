RSA e continuità assistenziale: a Biella un convegno per affrontare la crisi gestionale

Sabato 28 febbraio 2026, dalle ore 9.15 alle 11.30, al Teatro Don Minzoni di Biella si terrà il convegno-confronto “I due denari del samaritano: RSA a confronto e… conforto”, promosso nell’ambito della XXXIV Giornata Mondiale del Malato.

L’incontro metterà a confronto i responsabili delle strutture, il vescovo incaricato regionale della Pastorale della salute e l’opinione pubblica sui temi che interessano le RSA del territorio biellese.

Ad aprire i lavori sarà monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba e responsabile regionale del Servizio di Pastorale della salute a nome della Conferenza episcopale piemontese. Il titolo dell’iniziativa richiama il racconto evangelico del buon samaritano, simbolo di una carità che si unisce a una rete solidale.

A introdurre gli obiettivi del convegno sarà Paola Garbella, in rappresentanza delle RSA biellesi che hanno aderito al fronte di solidarietà per la difesa delle strutture sociosanitarie per anziani. Il confronto coinvolgerà responsabili di struttura, direttori e amministratori, chiamati ad affrontare i principali nodi della crisi gestionale: normative e adempimenti di servizio, continuità assistenziale per pazienti pluripatologici, carenza di personale, competizione con l’assunzione pubblica e crescente complessità nella formazione degli operatori.

Saranno presenti anche gli osservatori diocesani di Biella, tra cui il responsabile del Servizio diocesano della salute padre Fabio De Lorenzo. La seconda parte sarà guidata dai giornalisti de “Il Biellese” Chiara Marcandino e Nicolò Mello.

Interverranno inoltre Gianni Regis (Struttura Mosso), Stefano Morenghi (Struttura Sordevolo-Pollone-Netro), Sara Favero (Strutture Anteo) e Paolo Follis (Struttura Sandigliano), che porteranno contributi ed esperienze dal territorio.

La mattinata si concluderà con una breve riflessione sul valore spirituale e morale dell’accompagnamento sanitario nella fase anziana della vita.