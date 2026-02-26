Il Circolo Sub Chiavazza porta a Biella Andrea Murdock Alpini

Sabato 7 marzo, alle ore 16, nella sala eventi di Mailab in via Gera 2 a Biella, il Circolo Sub Chiavazza organizza una conferenza con Andrea Murdock Alpini, esploratore e ricercatore subacqueo, autore di numerosi volumi dedicati alle esplorazioni sottomarine.

L’ingresso è gratuito e l’incontro, sponsorizzato dal Circolo Sub Chiavazza di Biella, è aperto anche a un pubblico non specialistico: il racconto sarà impostato su un piano di ricerca ed esplorazione, senza approfondimenti di tecnica subacquea.

Insignito del Tridente d’Oro dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, Murdock Alpini conduce attività di esplorazione su relitti, in grotte e miniere allagate, collaborando con realtà come l’Hyperbaric Med School Italy, il CNR di Milano Niguarda e il Laboratorio di Storia Marittima e Navale dell’Università di Genova.

Tra le sue pubblicazioni più recenti HMHS BRITANNIC: IL LEVIATANO DEGLI ABISSI, dedicato alla nave gemella del Titanic affondata nel 1916, oltre ai volumi IMMERSIONI SELVAGGE, NOMADE DEL PROFONDO e ANDREA DORIA: UN LEMBO DI PATRIA.

Nel corso della sua attività si è immerso in numerose aree del mondo, dal Mare di Barents al Mar Baltico, fino a grotte e miniere allagate in Europa e Sud Africa. Recentemente è stato ospite della trasmissione Kilimangiaro su Rai 3.