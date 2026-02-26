 / SPORT

SPORT | 26 febbraio 2026, 07:10

Bocce, sfide a Piatto: in campo 13 coppie

Bocce, sfide a Piatto: in campo 13 coppie (foto di repertorio)

Bocce, sfide a Piatto: in campo 13 coppie (foto di repertorio)

13 coppie saranno in campo domenica a Piatto nella gara nazionale di propaganda  valida per il 3° Memorial "Franco Caucino".  Si gioca con il sistema  a poule con inizio alle 8.30 e finale prevista in serata. 

Il sorteggio ha assegnato nella poule A: Loanese Savona (Canetti, Pretto)-Pianezza Torino (Giachetti, Cericola), Enviese Cuneo (Follis, Devietti Goggia)-Auxilium Saluzzo (Collet,Negro). 

Poule B: Pozzo Strada Torino (Faustini, Marengo)-Piatto Sport (Negrini-Riva), sorteggiata Burcina (Argentero-Bonino). 

Poule C: Crc Gaglianico (Bonello, Graziano)-Piatto Sport (Ciarletti, Bunino), sorteggiata Sangiorgese Torino (Ponzetti, Doria). Poule D: Piatto Sport (Cardano, Grosso)-Crc Gaglianico (Rossetti, Frattoni), sorteggiata San Bernardo Torino (Mellerio, Mellerio).

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore