Bocce, sfide a Piatto: in campo 13 coppie

13 coppie saranno in campo domenica a Piatto nella gara nazionale di propaganda valida per il 3° Memorial "Franco Caucino". Si gioca con il sistema a poule con inizio alle 8.30 e finale prevista in serata.
Il sorteggio ha assegnato nella poule A: Loanese Savona (Canetti, Pretto)-Pianezza Torino (Giachetti, Cericola), Enviese Cuneo (Follis, Devietti Goggia)-Auxilium Saluzzo (Collet,Negro).
Poule B: Pozzo Strada Torino (Faustini, Marengo)-Piatto Sport (Negrini-Riva), sorteggiata Burcina (Argentero-Bonino).
Poule C: Crc Gaglianico (Bonello, Graziano)-Piatto Sport (Ciarletti, Bunino), sorteggiata Sangiorgese Torino (Ponzetti, Doria). Poule D: Piatto Sport (Cardano, Grosso)-Crc Gaglianico (Rossetti, Frattoni), sorteggiata San Bernardo Torino (Mellerio, Mellerio).