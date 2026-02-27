Quaregna Cerreto, inaugurato il rinnovato Parco La Torre FOTO

È stato inaugurato ieri, giovedì 26 febbraio, il rinnovato Parco & Pic Nic La Torre a Quaregna Cerreto. Intorno alle ore 15:00, cittadini e amministrazione si sono ritrovati nell’area verde per il taglio del nastro affidato al sindaco Katia Giordani. A seguire, la benedizione di don Marco Casanova. Il parco si trova in una posizione centrale e privilegiata, affacciato su un panorama a 360 gradi che abbraccia il Biellese e le province circostanti. Un’area naturale immersa tra i vigneti, accanto alla chiesa di San Tommaso e poco al di sotto del Castello di Cerreto, da tempo frequentata da famiglie e cittadini.

L’intervento ha interessato un’area picnic che negli anni aveva mostrato segni di degrado: tavoli deteriorati, alberi pericolanti o caduti, strutture non più adeguate. Sono state rimosse piante pericolose e messe a dimora nuove essenze. Anche nella zona attorno al serbatoio dell’acquedotto è stata sostituita la vegetazione.

"Non abbiamo scoperto nulla – ha dichiarato il sindaco Katia Giordani – abbiamo semplicemente migliorato ciò che esisteva già. Le passate amministrazioni avevano previsto aree verdi e noi le abbiamo rese più adeguate ai tempi. Non ci siamo inventati niente". L’amministrazione sottolinea la scelta di di intervenire in continuità con il passato, senza cancellare quanto realizzato in precedenza. "Il principio è migliorare ciò che il paese ci offre, senza distruggere nulla. Le tradizioni sono importanti e le risorse pubbliche vanno rispettate".

Nuovi arredi, sicurezza e materiali di qualità

La riqualificazione ha puntato su materiali di pregio e su una maggiore fruibilità. Il camminamento è stato realizzato in pietra di Luserna (circa 25 mila euro). Attorno al percorso sono stati posizionati sei tavoli (circa 20 mila euro). Per i giochi sono stati investiti circa 12 mila euro, mentre la recinzione in castagno è costata 14 mila euro.

L’area è ora dotata di illuminazione e videosorveglianza, oltre a quattro barbecue nuovi, in sostituzione di quelli precedenti ormai deteriorati dopo diversi anni di utilizzo. È stata mantenuta la rete di protezione per evitare che i bambini possano accedere alla strada sottostante, mentre nel gazebo – oggetto di un intervento completo – sono stati rifatti tetto, lattonerie, parti in legno e strutture di sostegno; un cancello è stato installato per mettere in sicurezza la zona a strapiombo. È stata inoltre realizzata una piccola collinetta dove è stato collocato lo scivolo.

"È un luogo speciale, un posto dell’anima – ha aggiunto il sindaco –. L’auspicio è che le famiglie possano ritrovarsi qui per vivere momenti di condivisione, nel rispetto dell’area e senza lasciare rifiuti. Confidiamo nella buona educazione di chi lo frequenterà". Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 170 mila euro, compresi progettazione e oneri per la sicurezza. Di questi, 130 mila euro provengono dal Gal Montagne Biellesi, mentre la restante quota è a carico del Comune.

L’inaugurazione si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle aree verdi del territorio: altri parchi comunali già esistenti, come il parco Lucio Dalla e il parco Vitale Rosazza, sono stati oggetto di interventi di miglioramento e potenziamento. Un intervento che restituisce alla comunità uno spazio rinnovato, panoramico e sicuro, pensato per famiglie, bambini e tutti i cittadini, in continuità con la cura del territorio.