Graglia, teatro esaurito per “La Luna an tal sac”: Paolino conquista il pubblico FOTO

Ai è tenuto venerdì sera, 20 febbraio, nel bellissimo teatro di Graglia, lo spettacolo da tutto esaurito “La Luna an tal sac”. Paolino è stato straordinario: per oltre due ore ha cantato, recitato, raccontato e improvvisato con il pubblico con energia e grande coinvolgimento. Al suo fianco l’esilarante partecipazione di Ugo Fiorina, e la sensibilità e talento musicale di Paolo Guercio, guidati dalla regia di Dario Franceisa e Alessia Piccione. Testi e canzoni rigorosamente in piemontese hanno divertito e commosso, facendo rivivere netresi cari a tanti di noi come Sandro Pellerei e Carlo Parlamento, con ricordi e omaggi al proprio paese, Castellazzo. Grazie anche all’Amministrazione di Graglia per aver reso possibile questa splendida serata.