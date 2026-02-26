Graglia, teatro esaurito per “La Luna an tal sac”: Paolino conquista il pubblico FOTO

Ai è tenuto venerdì sera, 20 febbraio, nel bellissimo teatro di Graglia, lo spettacolo da tutto esaurito “La Luna an tal sac”. Paolino è stato straordinario: per oltre due ore ha cantato, recitato, raccontato e improvvisato con il pubblico con energia e grande coinvolgimento. Al suo fianco l’esilarante partecipazione di Ugo Fiorina, e la sensibilità e talento musicale di Paolo Guercio, guidati dalla regia di Dario Franceisa e Alessia Piccione. Testi e canzoni rigorosamente in piemontese hanno divertito e commosso, facendo rivivere netresi cari a tanti di noi come Sandro Pellerei e Carlo Parlamento, con ricordi e omaggi al proprio paese, Castellazzo. Grazie anche all’Amministrazione di Graglia per aver reso possibile questa splendida serata.
mercoledì 25 febbraio
martedì 24 febbraio
lunedì 23 febbraio
domenica 22 febbraio
sabato 21 febbraio
