Successo per la 52ª Fagiolata degli Amici del Piazzo FOTO

Domenica 22 febbraio il Piazzo di Biella ha vissuto una giornata all’insegna della tradizione e della convivialità con la 52ª Fagiolata degli Amici del Piazzo. Dieci paioli, accesi fin dal mattino, hanno scandito il ritmo della festa e richiamato numerosi abitanti del borgo, che si sono ritrovati per condividere un momento semplice ma molto sentito.

Nel corso della giornata tutti i paioli sono andati esauriti, confermando l’affetto e l’apprezzamento della comunità per questo appuntamento storico. Gli Amici del Piazzo ricordano con orgoglio che la loro fagiolata viene preparata seguendo la ricetta originaria del Carnevale di Santhià, con fagioli “Saluggia” e salame nostrano. Un piatto curato con attenzione e passione che mantiene viva una tradizione popolare che da oltre mezzo secolo anima il borgo.

Un’iniziativa che, ancora una volta, ha saputo trasformare il Piazzo in un luogo di incontro, rafforzando il senso di appartenenza e lo spirito di comunità.