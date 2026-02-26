Natura, cultura e tradizioni delle valli biellese: tornano a Biella le passeggiate ambientali

La Pro Loco Biella e Valle Oropa annuncia il ritorno delle passeggiate ambientali, con un calendario di escursioni dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio biellese. Le attività si svolgeranno da marzo a giugno 2026 e saranno guidate dalle guide escursionistiche Simona Stirparo e Pietro Ostano.

Il programma propone itinerari accessibili, lungo sentieri tra boschi, borghi e aree di particolare interesse paesaggistico, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente locale, favorendo al tempo stesso momenti di aggregazione e condivisione.

Tra le mete in calendario figurano luoghi rappresentativi del territorio, come l’Ecomuseo della Civiltà Montanara, la Baraggia di Candelo, la Riserva Naturale Speciale della Bessa, il Parco Burcina Felice Piacenza e il Santuario di San Giovanni Battista, offrendo ai partecipanti esperienze tra natura, storia e tradizioni locali.

Le escursioni, di diversa lunghezza e difficoltà, comprendono passeggiate pomeridiane, esperienze all’alba e itinerari serali al chiaro di luna, per consentire di vivere il territorio in momenti particolarmente suggestivi.

Calendario escursioni 2026

- Domenica 22 marzo – Bagneri ed Ecomuseo della Civiltà Montanara

- Sabato 4 aprile – Baraggia di Candelo

- Sabato 11 aprile – Riserva Naturale Speciale della Bessa (percorso lungo e breve)

- Domenica 26 aprile – Parco del Bellone e Quartiere Piazzo

- Domenica 10 maggio – Sordevolo e Casa Museo Placido Castaldi

- Sabato 16 maggio – Santuario di San Giovanni Battista

- Sabato 24 maggio – Fioritura dei Narcisi sulla Muanda

- Sabato 13 giugno – Passeggiata all’alba in Burcina

- Sabato 28 giugno – Passeggiata al chiaro di luna Favaro–Burcina

Modalità di partecipazione

È possibile aderire sottoscrivendo la Tessera Blu socio della Pro Loco Biella e Valle Oropa, comprensiva di assicurazione, oppure partecipare alle singole escursioni con un contributo che include la copertura assicurativa.

Informazioni e iscrizioni presso Buratti Uno, Via Duomo 3, Biella, oppure direttamente prima della partenza delle escursioni.