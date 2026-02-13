A Biella arriva un nuovo modo di vivere la domenica mattina: nasce il Coffee Party di Villa Dea

Non solo colazione. Non solo musica. Ma un nuovo modo di vivere la domenica mattina. Al Circolo I Faggi prende vita il Coffee Party – Morning Club, il format che unisce caffetteria contemporanea, pasticceria artigianale e DJ set in un’atmosfera rilassata, elegante e attuale.

L’idea nasce dalla nuova cultura del caffè, sempre più legata a socialità, incontri e tempo di qualità. Durante la mattinata, caffè, cappuccini, lievitati e dolci accompagnano una selezione musicale studiata per creare atmosfera senza togliere spazio alla conversazione.

La prima data ufficiale sarà domenica 1° marzo, mentre la colazione di Villa Dea è già attiva ogni weekend con una proposta dedicata alla caffetteria e alla pasticceria artigianale.

Il Coffee Party vuole essere più di un evento: è il segnale di una nuova idea di ospitalità e lifestyle anche sul territorio biellese.