Cossato, al via la terza edizione di “Famiglie PIC-NIC”

Riparte con il 2026 la terza edizione di Famiglie PIC-NIC, l’iniziativa dedicata a bambine, bambini e famiglie realizzata nell’ambito del progetto Bi.lanciare, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito della Call for Action “Equilibri”.

Il primo appuntamento è in programma sabato 28 febbraio alle ore 16 a Villa Ranzoni, in via Ranzoni 24 a Cossato, con la lettura animata “Per ogni riccio… un amico”, a cura del gruppo teatrale I Copioni del Liceo Cossatese e Vallestrona. La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

L’incontro inaugura un percorso articolato in quattro tappe: al termine di ogni evento verrà donata una delle quattro fette che, insieme, comporranno la “pizza dell’amicizia”. Ciascun appuntamento può essere vissuto singolarmente, ma contribuisce a costruire un’esperienza più ampia che invita le famiglie a conoscersi e a vivere in modo partecipato gli spazi del territorio.

Famiglie PIC-NIC è promosso dal Consorzio Socio-Assistenziale CISSABO, in collaborazione con i Comuni di Cossato, Valdilana e Vigliano Biellese, il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere e il gruppo teatrale I Copioni.