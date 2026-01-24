Tante cose da fare a Biella il 24 e il 25 gennaio

Sabato 24

- Biella, biblioteca civica ospite Gianni Rivera ore 17 "Il golden boy" evento Milan Club Biella

- Biella, open day Aikido

- Biella, “Storie dal Sud del mondo” spazio Teatrando

- Biella Oropa, pista pattinaggio su ghiaccio

- Valdengo, polenta in oratorio

- Mottalciata, bagna cauda della Pro Loco

- Occhieppo Superiore, Cascina San Clemente "Un incontro sulle scelte di salute", 10,30 ne parliamo con Sara Bortolozzo

- Verrone, cena del fritto misto alla piemontese dalle 19.30 oratorio di Don Bosco ricavato andrà a favore delle attività del Gruppo di Volontariato Vincenziano S. G. Bosco

- Biella, spazio cultura Fondazione in via Garibaldi alle ore 10 cinema d’autore con “Bianco e Nero: il cinema d’autore in 16 mm” proiezione de L’eterna illusione (You Can’t Take It With You, 1938) di Frank Capra, con James Stewart, vincitore di due Premi Oscar.

- Biella, in piazza per la Liberta del Popolo Iraniano ore 11 piazza Santa Marta, sotto portici del Comune se piove

- Mongrando, inaugurazione mostra fotografica dal titolo “Ritratti allo Specchio”

- Biella, piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero Pista di Pattinaggio

- Biella, via Mazzini "Il compito dell'arte nella nostra epoca" ore 16, associazione La Fiaba

Domenica 25

- Lessona, fagiolata

- Ponderano, fagiolata

- Biella, festa patronale di San Paolo, parrocchia di San Paolo

- Castelletto Cervo, tradizionale Festa di Sant'Antonio Abate

- Biella, dalle 15 alle 18 Villa Schneider sarà aperta per visite guidate e tesseramento A.N.P.I. anno 2026.

- Biella Oropa, pista pattinaggio su ghiaccio

- Cavaglià, fagiolata degli Amici della chiesa di Calliano dalle 12,15

- Viverone, Tenuta Variselle pranzo di gala scuderia Biella Motor Team

- Vigliano, festa Sant'Antonio Abate

- Biella, piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero Pista di Pattinaggio

- Biella Oropa, Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dalle 11

- Gaglianico, Storie Off spettacolo auditorium ore 17

- Veglio, al campetto in Piazza a Veglio! Distribuzione fagiolata a partire dalle 12

- Sandigliano, festa di Sant'Antonio ore 9 ritrovo mezzi agricoli parco giochi via Roma, 10,15 benedizione mezzi, 12,15 pranzo

- Netro, festa di San Giulio ore 9,30 ritrovo presso sede degli Alpini, sfilata alle 10,15, 10,30 Santa Messa

MOSTRE

- Candelo, la mostra itinerante “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” fa tappa a Candelo, nello storico Ricetto L’esposizione sarà visitabile presso le Cantine di Crono (I Rua) all'interno del Ricetto di Candelo fino al 1° febbraio 2026.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Pollone, mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" presso Pala Fenoglio aperta nel fine settimana

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38 "Domani il sole sorgerà comunque", fino al 31 gennaio Mostra personale di Gioele Sasha Staltari