“Il futuro in cordata”: quattro anni di esperienza tra scuola e territorio

Si terrà giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 11.40, presso l’Aula Magna del Liceo “A. Avogadro” di Biella, il convegno “Il futuro in cordata”, dedicato a quattro anni di esperienza tra scuola e territorio.
L’incontro rappresenta un momento di restituzione e riflessione sul percorso svolto nel corso delle diverse annualità del progetto. Il programma prevede l’apertura del convegno e la presentazione delle precedenti edizioni a cura di Mario Massazza, dirigente scolastico del Liceo “A. Avogadro” di Biella.
Seguirà l’intervento della professoressa Daniela Tagliafico, che illustrerà gli esiti dei questionari somministrati nelle diverse edizioni. Alle 12.05 è prevista la presentazione delle esperienze dell’ultima edizione, a cura del professor Michele Seggiaro, con il contributo dei gruppi di studenti che hanno partecipato.
Alle 12.30 il programma prosegue con un momento dedicato a “Il valore pedagogico del progetto”, mentre alle 12.40 il professor Riccardo Bresciani affronterà il tema del presente e del futuro del progetto.
A conclusione della mattinata sono previsti interventi dei partner e delle istituzioni presenti.