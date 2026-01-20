A Biella il festival “La Magia della Luce”: tutti gli eventi in programma

Un ricco calendario di appuntamenti dedicati al cinema in pellicola anima Biella con il Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”, ospitato tra Palazzo Gromo Losa e lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. La rassegna propone mostre, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi, con l’obiettivo di riscoprire il fascino del cinema analogico e della visione collettiva.

Tra gli appuntamenti principali, mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21 è in programma la serata “Cinema e Montagna”, con la proiezione di due storici filmati in pellicola 35mm: Spedizione di S.A.R. Duca degli Abruzzi al K2 (1909) di Vittorio Sella e Cervino (1911) di Mario Piacenza. Ospiti della serata saranno, tra gli altri, alpinisti ed esperti legati al mondo della montagna e del cinema.

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 10 spazio invece al cinema d’autore con “Bianco e Nero: il cinema d’autore in 16 mm”, che propone la proiezione de L’eterna illusione (You Can’t Take It With You, 1938) di Frank Capra, con James Stewart, vincitore di due Premi Oscar.

In parallelo agli eventi, è visitabile fino al 26 febbraio 2026 la mostra dedicata alla storia del cinema del Novecento, con macchine cinematografiche d’epoca, materiali rari e un set ricostruito dall’artista Paolo Angelillo. Il Festival, a ingresso gratuito, è organizzato dall’Associazione culturale Sabrina Sottile eventi d’arte e si propone come un’occasione culturale aperta e accessibile, capace di unire cinema, territorio e comunità.