23 gennaio 2026

Fagiolata e altre specialità protagoniste a Lessona

Fagiolata e altre specialità protagoniste a Lessona (foto di repertorio)

Un pranzo in compagnia, a base di fagiolata con altre specialità, è in programma nel comune di Lessona. A realizzarla la squadra di calcio locale assieme al Circolo di Lessona. C'è la possibilità di assaggiarla anche da asporto. L'evento si terrà alle 12.30 di domenica 25 gennaio nell'area del Circolo di Lessona.

