Fagiolata e altre specialità protagoniste a Lessona

Un pranzo in compagnia, a base di fagiolata con altre specialità, è in programma nel comune di Lessona. A realizzarla la squadra di calcio locale assieme al Circolo di Lessona. C'è la possibilità di assaggiarla anche da asporto. L'evento si terrà alle 12.30 di domenica 25 gennaio nell'area del Circolo di Lessona.
In Breve
giovedì 22 gennaio
mercoledì 21 gennaio
martedì 20 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
“Il futuro in cordata”: quattro anni di esperienza tra scuola e territorio
L’incontro rappresenta un momento di restituzione e riflessione sul percorso svolto