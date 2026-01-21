Preparate i piatti, a Ponderano si assaggia la Fagiolata di Carnevale

Appuntamento da non perdere nel comune di Ponderano. È in programma la Fagiolata di Carnevale, realizzata dal Gruppo AVIS 5 Castelli, in collaborazione con l'Oratorio Parrocchiale di Ponderano. La distribuzione del piatto si terrà alle 12 di domenica 25 gennaio, proprio nell'area dell'oratorio. Seguirà un pranzo in compagnia.
In Breve
mercoledì 21 gennaio
martedì 20 gennaio
lunedì 19 gennaio
domenica 18 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Ferrania Film Museum a Palazzo Gromo Losa: una serata sul cinema del Novecento
Un nuovo ciclo di appuntamenti arricchisce il calendario del Festival “La Magia della Luce,...