22 gennaio 2026

A Mottalciata la cena della bagna cauda della Pro Loco

A Mottalciata la cena della bagna cauda della Pro Loco (foto di repertorio)

Una cena da trascorrere con i membri della comunità. Inoltre sarà assoluta protagonista la bagna cauda. È l'iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Mottalciata, in programma alle 20 di sabato 24 gennaio presso l'area Palestrina del paese. Si potrà ritirare il delizioso piatto anche in modalità d'asporto, sempre dalle 20.

g. c.

