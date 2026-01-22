A Mottalciata la cena della bagna cauda della Pro Loco

Una cena da trascorrere con i membri della comunità. Inoltre sarà assoluta protagonista la bagna cauda. È l'iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Mottalciata, in programma alle 20 di sabato 24 gennaio presso l'area Palestrina del paese. Si potrà ritirare il delizioso piatto anche in modalità d'asporto, sempre dalle 20.
In Breve
giovedì 22 gennaio
mercoledì 21 gennaio
martedì 20 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Piemonte, maltempo in arrivo nel fine settimana: neve anche fino in pianura
Lo rende noto Arpa.