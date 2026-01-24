Biella, festa patronale nella Conversione di San Paolo

Domenica 25 gennaio la comunità della Conversine di San Paolo celebrerà la Festa patronale 2026, con una giornata interamente dedicata alla vita parrocchiale, alla partecipazione dei fedeli e alle attività solidali nel quartiere.

Il programma prenderà il via alle ore 9 con l’inizio dei lavori di preparazione della Santa Messa domenicale, affiancati da giochi organizzati per i bambini di 6 e 7 anni. Alle 11.30 è previsto il termine delle attività preparatorie e l’insediamento del nuovo priore, Elena Verdoia.

Alle ore 12 si terrà la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo Roberto Farinella, momento centrale della giornata religiosa.

Nel primo pomeriggio, alle 13.15, è previsto un piatto caldo riservato agli addetti alla raccolta alimentare nel quartiere, mentre alle 14 inizierà ufficialmente la raccolta alimentare, accompagnata nuovamente da attività ludiche per i più piccoli.

La giornata si concluderà alle 16.30 con un incontro comunitario per una merenda sinoira, con cibi provenienti da diverse tradizioni e la torta del priore. Il ritrovo è fissato nel salone sotto la chiesa, con accesso dall’oratorio.

Accanto agli appuntamenti religiosi e conviviali, l’iniziativa prevede anche attività di volontariato e supporto al quartiere, tra cui la raccolta alimentare e il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività organizzative.