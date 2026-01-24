 / EVENTI

Biella, festa patronale nella Conversione di San Paolo

Sarà una giornata di comunità tra celebrazioni religiose e iniziative solidali

Domenica 25 gennaio la comunità della Conversine di San Paolo celebrerà la Festa patronale 2026, con una giornata interamente dedicata alla vita parrocchiale, alla partecipazione dei fedeli e alle attività solidali nel quartiere.

Il programma prenderà il via alle ore 9 con l’inizio dei lavori di preparazione della Santa Messa domenicale, affiancati da giochi organizzati per i bambini di 6 e 7 anni. Alle 11.30 è previsto il termine delle attività preparatorie e l’insediamento del nuovo priore, Elena Verdoia.

Alle ore 12 si terrà la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo Roberto Farinella, momento centrale della giornata religiosa.

Nel primo pomeriggio, alle 13.15, è previsto un piatto caldo riservato agli addetti alla raccolta alimentare nel quartiere, mentre alle 14 inizierà ufficialmente la raccolta alimentare, accompagnata nuovamente da attività ludiche per i più piccoli.

La giornata si concluderà alle 16.30 con un incontro comunitario per una merenda sinoira, con cibi provenienti da diverse tradizioni e la torta del priore. Il ritrovo è fissato nel salone sotto la chiesa, con accesso dall’oratorio.

Accanto agli appuntamenti religiosi e conviviali, l’iniziativa prevede anche attività di volontariato e supporto al quartiere, tra cui la raccolta alimentare e il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività organizzative.

s.zo.

