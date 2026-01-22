Tra trattori e preghiere torna a Castelletto Cervo la Festa di Sant’Antonio Abate

Conto alla rovescia a Castelletto Cervo per la tradizionale Festa di Sant'Antonio Abate, in programma domenica 25 gennaio nella sede ANA di frazione Garella con il ritrovo della comunità alle 10.30 assieme a animali, trattori e macchine da lavoro.

Alle 11 è prevista la recita della preghiera di ringraziamento e implorazione di aiuto per il 2026, a cui seguirà la distribuzione di bruschette e vin brulé a tutti i presenti.

Sarà possibile prendere parte all'incontro con il veterinario per avere consigli e informazioni utili su salute, alimentazione e cura degli animali. Proprio di quest'ultimi saranno premiati gli esemplari più scelti dalla popolazione.

La giornata si concluderà con il pranzo contadino delle 12.30.