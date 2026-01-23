Biella, Città Studi: successo per la serata di presentazione del Winter Brich Trail FOTO e VIDEO

Si è tenuta ieri, in data 22 gennaio 2026, nella Sala Congressi di Città Studi a Biella gremita di appassionati, la presentazione del Winter Brich Trail. L’evento è iniziato alle ore 21.00, come da programma. L’obiettivo della serata era trattare alcuni temi importanti, con una declinazione unica: il territorio. Il Biellese dispone di 5 valli, ed è per questo che diventa sempre più semplice parlare di trail e di turismo. L’accento è stato posto principalmente sull’importanza della nostra storia nelle sue più piccole sfumature, che nell’insieme rendono attrattivo e interessante il Biellese anche a livello turistico. A intervenire sono stati anche il consigliere regionale Davide Zappalà, l’ex presidente di Winter Brich Valdengo Alessandro Zappa, Domenico Tappero Merlo e Paolo Boggio.

“È stata una serata positiva: siamo soddisfatti. Il pubblico era numeroso – afferma Walter Cigana, presidente di Winter Brich -. Il Biellese ha una grande attrattività; le nostre zone sono frequentate da molte persone che arrivano da fuori provincia e il territorio ne trae vantaggio sia da un punto di vista economico che di immagine. Ieri sera è la prova tangibile che c’è interesse per il Biellese e, in particolare, per le nostre montagne”, continua.

Parte dell’evento è stato dedicato a Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola, i due atleti che nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto 2025 hanno concluso con successo il progetto “52 cime in tre giorni”, che li ha visti conquistare tutte le vette biellesi sopra i 2000 metri in in meno di 60 ore. Ad affiancare il loro racconto sono state le proiezioni di video e fotografie della loro impresa, che, mostrando nuove angolazioni, panorami mozzafiato e prospettive inaudite, hanno ulteriormente sottolineato il potenziale delle nostre Alpi: “Il Biellese dall’alto chiede di essere visto, camminato, conosciuto”, una delle frasi più significative della serata.

L’evento si è chiuso con l’intervento di Zappa, Cigana e Macchieraldo, che, a seguito della proiezione del video di presentazione del Winter Brich Trail, hanno ringraziato tutti i volontari dell’associazione, che ogni anno si impegnano tra ottobre e gennaio nella manutenzione dei sentieri trail di Valdengo, perché, affermano, “senza di loro questa realtà non sarebbe possibile”. Inoltre, Winter Brich Valdengo ha ricordato la data del prossimo evento organizzato dall’associazione: “Vi aspettiamo l’8 febbraio, un appuntamento per condividere del tempo e camminare insieme”, così Marco Macchieraldo.

Una serata volta alla valorizzazione del potenziale del Biellese e dei suoi sentieri, volta alla promozione di trail, turismo, movimento e benessere, ricordando che praticare sport è il miglior modo per stare bene con se stessi. Il messaggio trapelato dalle parole di chi è intervenuto è chiaro: “Valorizziamo il Biellese, impariamo a ricordare la nostra storia, non fermiamoci mai, esploriamo con curiosità oltre i nostri limiti e ricordiamoci che il trail running non è una gara a chi va più forte, ma un modo di stare bene e invogliare alla scoperta degli angoli nascosti del nostro territorio”.