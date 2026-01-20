A Verrone una cena benefica a favore del Gruppo di Volontariato Vincenziano S. G. Bosco

A Verrone è in programma un evento benefico il cui ricavato andrà a favore delle attività del Gruppo di Volontariato Vincenziano S. G. Bosco. L'iniziativa sarà una cena a base di fritto misto, prevista per le 19.30 di sabato 24 gennaio, nei locali dell'Oratorio di Verrone. L'offerta è libera.