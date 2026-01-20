 / Basso Biellese

Basso Biellese | 20 gennaio 2026, 08:20

A Verrone una cena benefica a favore del Gruppo di Volontariato Vincenziano S. G. Bosco

verrone cena

A Verrone una cena benefica a favore del Gruppo di Volontariato Vincenziano S. G. Bosco (foto di repertorio)

A Verrone è in programma un evento benefico il cui ricavato andrà a favore delle attività del Gruppo di Volontariato Vincenziano S. G. Bosco. L'iniziativa sarà una cena a base di fritto misto, prevista per le 19.30 di sabato 24 gennaio, nei locali dell'Oratorio di Verrone. L'offerta è libera.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore